Экономика
Минэкономразвития не поддержало законопроект о крабовых аукционахРИА Новости вчера в 11:09
Минэкономразвития РФ подготовило отрицательное заключение по итогам оценки регулирующего воздействия законопроекта о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, следует из информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
РБК ознакомился с заключением Минэкономразвития на разработанный Минсельхозом законопроект о распределении половины квот на добычу краба через аукционы. Отрицательное заключение было отправлено в Минсельхоз 5 марта, подтвердил представитель Минэкономразвития.РБКвчера в 15:22
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