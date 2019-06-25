Верхний Уфалей и Бакал попали в список самых проблемных моногородов РФДоступ1 04:21

Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

с чего всё началось

По данным Минэкономразвития РФ, Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область) попали в список самых проблемных моногородов России – всего в нем оказалось 11 муниципалитетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Градообразующее предприятие Верхнего Уфалея находится в стадии ликвидации.

Верхний Уфалей и Бакал попали в список самых проблемных моногородов РФ

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