Общество
Минэкономразвития назначило нового директора Кадастровой палаты
Минэкономразвития назначило нового директора Кадастровой палатыРБК14:49
Директором Кадастровой палаты Росреестра стал Парвиз Тухтасунов, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК. Согласно приказу Министерства экономического развития, Тухтасунов будет отвечать за развитие всех госуслуг Росреестра, оказываемых в Сети.
РБК14:49
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с чего всё началось
Документы о его назначении, подписанные министром экономического развития Максимом Орешкиным и его заместителем Викторией Абрамченко, опубликованы на портале Pikabu.Ruposters.ru09:58
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