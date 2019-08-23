Финансы

Минэкономразвития минимально скорректирует свои прогнозыNews.ru 12:29

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Текущий прогноз ведомство даёт исходя из того, что среднегодовой курс доллара составит 65,1 рубля. У нас будет минимальный пересмотр.
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Минэкономразвития минимально скорректирует свои прогнозы

News.ru12:29

Прогноз по курсу рубля пересмотрят, но «минимально»

Росбалт11:28

Пересмотр прогноза по курсу рубля на 2019 год будет минимальным

Интерфакс11:02
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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