Финансы
Минэкономразвития минимально скорректирует свои прогнозыNews.ru 12:29
Текущий прогноз ведомство даёт исходя из того, что среднегодовой курс доллара составит 65,1 рубля. У нас будет минимальный пересмотр.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено вчера в 05:31
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
В Крыму отреагировали на решение The Guardian убрать подпись к фото
Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов прокомментировал исправление британской газеты The Guardian подписи к фотографии с фестиваля "Таврида - АРТ".
Обновлено в 12:33
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Экономика
ВТБ отрицает влияние на цены пшеницы в России
Прежде всего, напомнили в ВТБ, «Мирогрупп ресурсы» не является лидирующим экспортером и не может влиять на внутренние цены, так как объем закупаемого компанией зерна незначителен в общем объеме экспорта.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Политика
Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Обновлено в 11:25
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Политика
Площадь в Донецке назовут в честь Захарченко
Площадь, расположенная перед Домом правительства в Донецке, получит имя первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 13:03
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:45
Общество
Власти Москвы объяснили отказ в проведении митингов 31 августа
Власти не согласовали акции 31 августа в Москве из-за запланированных мероприятий ко Дню знаний.
Обновлено в 12:43
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Авто
Обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Обновлено в 12:41
Экономика
Мосбиржа приостановила своповые сделки с зерном из-за хищений
Московская биржа временно остановила все операции по сделкам своп на зерновом рынке.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
Обновлено в 10:25
Космос
Маск придумал, как терраформировать Марс без ядерной бомбардировки
Стоит отметить, что это предложение чуть более реально, чем массированная ядерная бомбардировка.
Обновлено вчера в 05:34
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41
Политика
США отозвали предложение Турции о продаже ЗРК Patriot
Обновлено в 00:23