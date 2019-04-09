Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 годRambler News Service 11:01

1 апреля был опубликован подготовленный Минфином прогноз, согласно которому средний курс рубля к доллару в период с 2019 по 2024 год составит 65,1 рублей за доллар.
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Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на 2019 год

Московский Комсомолец11:57

В МЭР пересмотрели прогноз по курсу доллара на этот год

Росбалт11:50

Минэкономразвития понизило прогноз курса рубля к доллару

Profinance.ru11:25

Прогноз курса рубля к доллару повысили в МЭР

Москва 2411:34

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса рубля к доллару в 2019 году до 65,1 руб

Финмаркет11:07

Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год

Rambler News Service11:01

В МЭР спрогнозировали курс рубля на 2019 год

Экономика сегодня11:40
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Хоккей

Лиана Ганеева: «На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается»

На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается, мы спокойно идем дальше. К последующим встречам нужно исправить свои ошибки.
Обновлено в 01:46
Политика

Путин пошутил про финских туристов в Петербурге

Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика

Губернатор Одесской области отказался подчиниться Порошенко

Максим Степанов отказался уходить с поста губернатора Одесской области по приказу действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Общество

В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Футбол

«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника Леманна

Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера «Аугсбурга», сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Обновлено в 11:09
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Футбол

Пепе: «Если бог даст, выиграю четвертый кубок чемпионов в этом году»

Португальский защитник "Порту" Пепе поделился ожиданиями от нынешней еврокубковой кампании накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 07:05
Авто

Suzuki рассказала о новом Jimny для России

Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Космос

Интернет даст имя крупнейшей «безымянной» планете Солнечной системы

Обновлено в 11:16
Происшествия

Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге

Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Экономика

Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика – территория диалога".
Обновлено в 11:50
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»

Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера.
Обновлено в 11:14
Политика

США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза

США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Политика

Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике

Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:32
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика

Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Гаджеты

Xiaomi продала 200 000 телевизоров за 12 часов ежегодного фестиваля

Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала новорожденного сына

Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Космос

На металлических астероидах могли вспыхнуть железные вулканы

Обновлено в 03:38
Общество

Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги

В Екатеринбурге назначен новый начальник Свердловской железной дороги.
Обновлено в 11:00
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