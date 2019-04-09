Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 годRambler News Service 11:01
1 апреля был опубликован подготовленный Минфином прогноз, согласно которому средний курс рубля к доллару в период с 2019 по 2024 год составит 65,1 рублей за доллар.
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Хоккей
Лиана Ганеева: «На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается»
На игре с Канадой чемпионат мира не заканчивается, мы спокойно идем дальше. К последующим встречам нужно исправить свои ошибки.
Обновлено в 01:46
Политика
Путин пошутил про финских туристов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика
Губернатор Одесской области отказался подчиниться Порошенко
Максим Степанов отказался уходить с поста губернатора Одесской области по приказу действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Общество
В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Футбол
«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника Леманна
Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера «Аугсбурга», сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Обновлено в 11:09
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Футбол
Пепе: «Если бог даст, выиграю четвертый кубок чемпионов в этом году»
Португальский защитник "Порту" Пепе поделился ожиданиями от нынешней еврокубковой кампании накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 07:05
Авто
Suzuki рассказала о новом Jimny для России
Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге
Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Экономика
Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика – территория диалога".
Обновлено в 11:50
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»
Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера.
Обновлено в 11:14
Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Политика
Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике
Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:32
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика
Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Космос
На металлических астероидах могли вспыхнуть железные вулканы
Обновлено в 03:38
Общество
Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге назначен новый начальник Свердловской железной дороги.
Обновлено в 11:00