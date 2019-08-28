Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля. Об этом говорится в прогнозе ведомства на ближайшие несколько лет.

Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

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