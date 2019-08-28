По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года. Такие цифры российское экономическое ведомство внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы.

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Происшествия СК задержал трех человек по делу об обрушении здания в Новосибирске Три человека задержаны по уголовному делу об обрушении стены здания в Новосибирске.

Космос SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper Новая стартовая площадка компании SpaceX в районе Бока-Чика в штате Техас стала местом испытания космического аппарата Starhopper.

Кино Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост» Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.

Политика Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.

Общество Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре после дождей превысил семь метров Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 703 сантиметров, сообщает правительство Хабаровского края.

Политика Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.

Происшествия Заведующая ЗАГСом попалась на получении взяток в Красноярске В Красноярске возбуждено два уголовных дела в отношении заведующей территориальным отделом ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам города.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.

Общество Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Экономика Долг россиян по налогам увеличился Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.

Политика Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Общество В Приморском крае ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.

Общество Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.

Футбол «Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони «Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Армия и оружие Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.

Транспорт Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.

Музыка Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева Могу сказать, что я правда стал счастливей от того, что главную роль в этом клипе исполнил Гений мирового балета – Сергей Полунин.