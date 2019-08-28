Финансы

Российская газетаРоссийская газетаМинэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года. Такие цифры российское экономическое ведомство внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы.
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МЭР назвало единственный вариант подорожания доллара до 70 рублей

РБК10:33

70 рублей за доллар - не предел

Национальная служба новостей14:30

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

ТАСС13:00

Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

RT на русском16:44

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара к концу года на уровне 65,8 рубля за доллар

Интерфакс09:01

Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 65 рублей 80 копеек

Эхо Москвы08:30

Три удара по рублю: что будет с курсом этой осенью

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Экономика

Кабмин обсудит вопрос о состоянии конкуренции в России

Как отметили в пресс-службе, доклад ФАС, который будет рассмотрен на заседании правительства, содержит, в частности, оценку состояния конкуренции и имеющихся проблем в целом ряде сфер (здравоохранение, образование, АПК, строительство, дороги, информационные технологии и телекоммуникации, ЖКХ, разные области энергетики, финансовые рынки и так далее).
ТАСС 17:01
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Президент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.
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В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
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Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска

Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ 18:54
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Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
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Политика

Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Политика

Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Происшествия

Несовершеннолетнюю волейболистку изнасиловали полицейские в Анапе

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Авто

Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году

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Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

В Росстате проанализировали кулинарные предпочтения россиян, а также то, насколько калориен среднесуточный рацион жителей разных регионов страны.
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Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть

Видео находки опубликовало Global News. Водителя машины, в которой перевозили наркотики, задержали.
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Политика

Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли

Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
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В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика

Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
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В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Мать погибшей в Турции девочки поблагодарила всех за поддержку

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Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Гаджеты

Google перенесет во Вьетнам производство смартфонов Pixel

Как удалось узнать у своих источников изданию Nikkei, американская компания намерена перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам.
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Кейлор Навас согласовал условия контракта с «ПСЖ»

32-летний вратарь Коста-Рики уже согласовал с парижанами условия личного контракта, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 13:57
Футбол

ЦСКА предложил 400 тысяч евро за защитника «Тамбова» Гогуа

ЦСКА предложил за защитника «Тамбова» Седрика Гогуа 400 тысяч евро, утверждает «Чемпионат».
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Общество

Из водохранилищ Владивостока начали сбрасывать воду

По состоянию на утро вторника, с начала месяца, в столице Приморья выпало 186% месячной нормы осадков.
Байкал24 вчера в 15:15
Политика

Новое правительство Италии сформирует прежний премьер

РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.
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Кино

Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана появился в Сети

Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало.
News.ru 11:18
Политика

Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада

Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Армия и оружие

Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
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