Финансы
Российская газетаМинэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года. Такие цифры российское экономическое ведомство внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Экономика
Кабмин обсудит вопрос о состоянии конкуренции в России
Как отметили в пресс-службе, доклад ФАС, который будет рассмотрен на заседании правительства, содержит, в частности, оценку состояния конкуренции и имеющихся проблем в целом ряде сфер (здравоохранение, образование, АПК, строительство, дороги, информационные технологии и телекоммуникации, ЖКХ, разные области энергетики, финансовые рынки и так далее).
ТАСС 17:01
Экономика
Президент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.
Эхо Москвы 26 августа в 08:30
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Футбол
Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска
Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.
Бомбардир.ру 18:20
Армия и оружие
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ 18:54
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Политика
Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Происшествия
Несовершеннолетнюю волейболистку изнасиловали полицейские в Анапе
ИнфоСМИ вчера в 03:11
Авто
Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году
В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв 11:28
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
В Росстате проанализировали кулинарные предпочтения россиян, а также то, насколько калориен среднесуточный рацион жителей разных регионов страны.
Российская газета 06:21
Происшествия
Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть
Видео находки опубликовало Global News. Водителя машины, в которой перевозили наркотики, задержали.
Lenta.ru 05:42
Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли
Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Взгляд.ру 05:34
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Гаджеты
Google перенесет во Вьетнам производство смартфонов Pixel
Как удалось узнать у своих источников изданию Nikkei, американская компания намерена перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам.
Astera 11:58
Футбол
Кейлор Навас согласовал условия контракта с «ПСЖ»
32-летний вратарь Коста-Рики уже согласовал с парижанами условия личного контракта, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 13:57
Футбол
ЦСКА предложил 400 тысяч евро за защитника «Тамбова» Гогуа
ЦСКА предложил за защитника «Тамбова» Седрика Гогуа 400 тысяч евро, утверждает «Чемпионат».
Sports.ru 05:00
Общество
Из водохранилищ Владивостока начали сбрасывать воду
По состоянию на утро вторника, с начала месяца, в столице Приморья выпало 186% месячной нормы осадков.
Байкал24 вчера в 15:15
Политика
Новое правительство Италии сформирует прежний премьер
РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.
Вести.Ru 14:48
Кино
Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана появился в Сети
Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало.
News.ru 11:18
Политика
Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада
Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30