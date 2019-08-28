Финансы
ИзвестияМинэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
По мнению министерства, курс доллара может превысить 70 рублей только в консервативном варианте прогноза и только после 2023 года. В этом прогнозе Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 68,7 рубля на конец 2020 года и 70,5 рубля на конец 2024 года.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Армия и оружие
Курды из SDF организовали в сирийской Ракке черный рынок органов
Эксперт сообщил, что появление черного рынка органов было вопросом времени, так как преступность в оккупированных зонах на территории Сирии процветала уже давно.
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Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принята руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
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В Кремле прокомментировали изнасилование в Анапе
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Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
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Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
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Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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Forbes назвал самые богатые семьи России
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Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
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Apple запретила подрядчикам прослушку аудиозаписей с Siri
Компания Apple отказалась от привлечения подрядчиков для прослушивания аудиозаписей взаимодействия пользователей с голосовым помощником Siri, а также решила удалять записи разговоров по умолчанию.
Rambler News Service 13:10
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Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси
В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.
Lenta.ru 08:08
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Lenta.ru 11:43
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
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Суд вернул матери мальчика, которого отец посадил на цепь
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
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Уткин: «„Зениту“ нужен один Миранчук – Алексей. Предложены мегаденьги»
Видеоблогер Василий Уткин поделился своей информацией по поводу возможного трансфера в «Зенит» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
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Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
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Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
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Зеленский и Меркель обсудили дальнейшую работу нормандского формата
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 28 августа обсудили перспективы работы в нормандском формате.
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СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
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