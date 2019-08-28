Финансы
ИзвестияМинэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
По мнению министерства, курс доллара может превысить 70 рублей только в консервативном варианте прогноза и только после 2023 года. В этом прогнозе Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 68,7 рубля на конец 2020 года и 70,5 рубля на конец 2024 года.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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США подтвердили ужесточение пошлин против Китая
Власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10% до 15%.
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Родители 12-летней Алисы, которая умерла после несчастного случая в бассейне одного из отелей турецкого Бодрума, поблагодарили за поддержку всех, кто оказался небезучастен к судьбе их дочери.
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Газета.Ru 10:17
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Журналистская правда 08:20
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
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РИА Новости 13:35
Происшествия
Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями
Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие.
Lenta.ru 14:01
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Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
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Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
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Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Российская газета 13:35
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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
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Сбербанк выпустит колонку с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить экосистему «умных» аксессуаров. Как утверждает РБК, одним из них станет колонка с искусственным интеллектом.
Ридус 05:32
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Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Наука
Орангутаны научились играть на казу
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N+1 08:35
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Общество
Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября
Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».
Коммерсантъ 12:42
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Политика
Коммунисты надеются на дивиденды от Навального
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Независимая газета 26 августа в 12:26
Футбол
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Спорт-Экспресс 11:48
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
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Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
Госдеп раскрыл цель несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию
Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.
Газета.Ru 07:48
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Исследование: карканье черных ворон оказалось управляемым
Газета DAILY 13:12
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Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации
Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
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