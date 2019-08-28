Финансы
ИзвестияМинэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
По мнению министерства, курс доллара может превысить 70 рублей только в консервативном варианте прогноза и только после 2023 года. В этом прогнозе Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 68,7 рубля на конец 2020 года и 70,5 рубля на конец 2024 года.
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