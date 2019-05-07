Минэкономразвития дало прогноз по инфляции в маеRambler News Service вчера в 09:19

"По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам мая составит 0,3 % м / м. Годовые темпы инфляции будут находиться в диапазоне 5, 0 – 5,1 % г / г.", - говорится в документе.

Минэкономразвития дало прогноз по инфляции в мае

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