Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастутРоссийская газета 10:58
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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В Минэкономразвитии рассказали о росте зарплат жителей России в текущем году
Комсомольская правда10:25
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