Экономика

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастутРоссийская газета 10:58

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Российская газета10:58

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

ТАСС09:11

Минэкономики опубликовало прогноз развития России до 2022 года

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Lenta.ru10:46

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БИЗНЕС Online09:00

Минэкономразвития дало прогноз по снижению бедности

Rambler News Service09:05
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Армия и оружие

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Планируемая США военная операция против Венесуэлы будет не в интересах Вашингтона, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
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Происшествия

Каноист Стотт арестован на акции экоактивистов в Лондоне

Чемпион Олимпиады-2012 в гребном слаломе Этьенн Стотт был арестован в ходе акции экологических активистов в Лондоне в воскресенье, сообщает Би-би-си.
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Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

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«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.
Обновлено в 14:47
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Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»

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Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Суд в Киеве приостановил переименование канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь

Писатель Дмитрий Быков впервые после госпитализации и искусственной комы обратился в инстаграме к своим друзьям, коллегам и поклонникам.
Обновлено в 09:18
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Geely привезёт в Россию новый седан FE6

Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
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Прокуратура выясняет причины смерти ветерана в больнице на Урале

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Нефть Brent подорожала до 74 долларов за баррель

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Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского

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Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео

В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
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Владимир Зеленский: как шоумен дошел до кандидата в президенты Украины

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Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
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Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

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Напомним, в состоявшемся 20 апреля матче 24-мго тура чемпионата России «Ростов» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 3:0.
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Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
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Игорь Артамонов нагрянул в областную клиническую больницу с проверкой

В понедельник, 22 апреля, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал работу поликлиники в областной клинической больнице.
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

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