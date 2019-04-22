Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастутРоссийская газета 10:58
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
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Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
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Футбол
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Экономика
Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
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Пенсионерку спасли во время диспансеризации в кардиоцентре Волгограда
83-летняя женщина в субботу, 20 апреля, приехала на день открытых дверей в кардиоцентр.
Обновлено в 11:28
Политика
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Общество
Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь
Писатель Дмитрий Быков впервые после госпитализации и искусственной комы обратился в инстаграме к своим друзьям, коллегам и поклонникам.
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В прошлую среду цена нефти Brent впервые с ноября 2018 года превысила отметку в 72 доллара за баррель.
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Политика
Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского
Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
Обновлено в 13:35
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Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
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ФК «Ростов» заявил об ошибках судьи в матче с «Оренбургом»
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Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
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Здоровье
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
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