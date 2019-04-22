Экономика

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастутРоссийская газета 10:58

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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К 2024 году заживем. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

Фонтанка.Ру10:25

Доходам россиян предсказали рост

Lenta.ru10:46

Минэкономики опубликовало прогноз развития России до 2022 года

Коммерсантъ10:39

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Российская газета10:58

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

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В минэкономразвития подсчитали, на сколько вырастут зарплаты россиян к 2024 году

БИЗНЕС Online09:00

Минэкономразвития дало прогноз по снижению бедности

Rambler News Service09:05
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Subaru отзывает в России свыше 52 тысяч автомобилей

Обновлено в 11:07
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

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СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

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Готовится консервация «Гагаринского старта» на Байконуре

"Старт номер 1" ("Гагаринский старт") - пусковая площадка на "Байконуре", которая неразрывно связана не только с именем Юрия Гагарина.
Обновлено в 07:47
Авто

Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма

Американские военные самолеты неоднократно замечали в этом районе.
Обновлено в 10:42
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь

Обновлено в 09:18
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Интернет

Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456

Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:38
Транспорт

Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники

«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:52
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
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Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры

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Пугачева угощала гостей четырехъярусным тортом со съедобной короной

На видео запечатлели и четырехъярусный именинный торт Аллы Борисовны, украшенный съедобной короной.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину

Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
Происшествия

Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили

Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
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Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку

Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко: после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовало более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Транспорт

В России утвердили уменьшенные дорожные знаки

С начала следующего месяца в Росстандарте официально действует новый ГОСТ по дорожным знакам меньшего масштаба.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Появилось видео обрушения дома в Стамбуле

Телеканал NTV опубликовал видео обрушения здания. «Жители были эвакуированы», — указано в сообщении властей. Инцидент произошел в 14:15 мск.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Технологии

«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок

Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:09
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