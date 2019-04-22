Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастутРоссийская газета 10:58

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Происшествия Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».

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Политика В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".

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