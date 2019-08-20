Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство.

с чего всё началось

Как говорится в докладе Минэкономразвития, эффективность ее камер оказалась ниже, чем у тех, которые установил частный бизнес. Снижение числа ДТП в случае «Ростелекома» составило лишь 9,4% против 15,1% у конкурентов.

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