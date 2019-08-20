Транспорт

Минэкономики указало на снижение аварийности из-за частных камерРБК 01:00

Как говорится в докладе Минэкономразвития, эффективность ее камер оказалась ниже, чем у тех, которые установил частный бизнес. Снижение числа ДТП в случае «Ростелекома» составило лишь 9,4% против 15,1% у конкурентов.
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с чего всё началось

Минэкономики указало на снижение аварийности из-за частных камер

Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство.
РБК01:00

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Камерный бизнес. Как зарабатывают на фотофиксации на дорогах России

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Реальный вклад частных камер в безопасность на российских дорогах оценили

Lenta.ru06:42

Минэкономразвития: Частные камеры на дорогах эффективнее, чем государственные

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В правительстве нашли пользу от частных видеокамер на дорогах

URA.Ru03:45

Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер

РЕН ТВ01:13

Минэкономики указало на снижение аварийности из-за частных камер

РБК01:00
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