Транспорт
Минэкономики указало на снижение аварийности из-за частных камерРБК 01:00
Как говорится в докладе Минэкономразвития, эффективность ее камер оказалась ниже, чем у тех, которые установил частный бизнес. Снижение числа ДТП в случае «Ростелекома» составило лишь 9,4% против 15,1% у конкурентов.
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с чего всё началось
Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство.РБК01:00
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Армия и оружие
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В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией
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ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
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