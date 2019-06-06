Экономика
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентовРоссийская газета 03:35
Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
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Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
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Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
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Обновлено в 04:37
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
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Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Политика
Путин заявил об опасности выпустить «огненного змея» из бутылки
Российский лидер Владимир Путин выразил беспокойство относительно того, что вопрос об угрозе глобального конфликта "ушел на второй план", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:13
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Технологии
«Мегафон» и Cinia Oy проложат оптический кабель от Токио до Хельсинки
Кабель, проложенный вдоль арктического побережья России, соединит Токио и Хельсинки, его протяжённость составит около 10 тыс. км. Соглашение было подписано сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал свою работу сегодня, 6 июня.
Обновлено в 09:17
Авто
Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Арестован четвертый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Накануне суд принял решение об аресте еще трех фигурантов дела: гражданина России Сергея Ходжаняна, которого обвиняют в убийстве, гражданина Армении Нарека Степаняна и гражданина России Сурена Маркосяна, которым инкриминируется хулиганство.
Обновлено в 10:28
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Технологии
Amazon презентовала новый дрон-доставщик
Коммерческое применение дрона-доставщика стартует через несколько месяцев — сразу после того, как компания уладит все связанные с законодательством тонкости.
Обновлено в 05:31
Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Энергетика
«Транснефть» хочет получить контроль над пунктами приема нефти
Николай Токарев отметил, что меры по технологическому и нормативному контролю качества нефти содержались в законопроекте «О магистральном трубопроводном транспорте», который они хотели принять.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя
Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Теннис
Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:46
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Энергетика
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Здоровье
«Хватает все подряд»: как Алибасов выпил чистящее средство, рассказал Политов
Участник группы "На-На" Владимир Политов ответил на вопрос журналистов, как продюсер Бари Алибасов мог выпить химическую жидкость, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия
Германия запустила программу разработки гиперзвуковых ракет, сообщила в четверг немецкая газета Welt.
Обновлено в 08:14
Экономика
Поморье и Поволжье договорились о сотрудничестве
Руководители Поморья и Ульяновской области Игорь Орлов и Сергей Морозов в рамках деловой программы ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Обновлено в 10:54
Финансы
Объем ФНБ в мае вырос до 3,82 трлн рублей
По состоянию на 1 мая 2019 г. объем ФНБ составил 3,814 трлн рублей, что эквивалентно $58,963 млрд.
Обновлено в 11:13
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36