Экономика
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июлеКоммерсантъ 13:30
Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне. В месячном выражении инфляция составит 0,2%, следует из доклада (.pdf) ведомства.
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На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
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Политика
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Политика
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Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.
Обновлено в 12:16
Футбол
Паредес – единственный аргентинец в сборной Кубка Америки по версии Opta
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Психолог назвал причины развития анорексии
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Обновлено в 11:25
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Обновлено в 07:36
Экология
Где разрешили купаться этим летом на Сахалине
В перечисленных местах оборудованы спецпосты, где круглосуточно дежурят аттестованные спасатели.
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