Экономика

Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июлеКоммерсантъ 13:30

Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне. В месячном выражении инфляция составит 0,2%, следует из доклада (.pdf) ведомства.
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