Экономика
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июлеКоммерсантъ 13:30
Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне. В месячном выражении инфляция составит 0,2%, следует из доклада (.pdf) ведомства.
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Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
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The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
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Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
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Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
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В первой половине торговой сессии ведущие азиатские индексы снизились, сообщают СМИ.
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