Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятымКоммерсантъ 14 июня в 19:25
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
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Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено вчера в 08:01
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:46
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом
В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Обновлено в 02:18
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Авто
В России увеличилась цена на кроссовер DFM AX7
Все комплектации DFM AX7 выросли в цене на 30 тыс. рублей, это 2,3 — 2,5% от прежней стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 12:02
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Дело о драке под Пензой переквалифицировали на статью об убийстве
Уголовное дело о массовой драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области было переквалифицировано на более тяжкие статьи Уголовного кодекса "убийство" и "покушение на убийство группой лиц".
Обновлено вчера в 01:02
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем возросло до восьми
В Хохольском районе Воронежской области произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек.
Обновлено вчера в 17:36
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
В 2018 году Алсу было присвоено звание заслуженной артистки России. В 2010-м певица стала народной артисткой Татарстана, откуда она родом.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»
Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Авто
Представлен гибрид «Гелендвагена» и Suzuki Jimny
Напомним, Suzuki Jimny нового поколения остается одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:00
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Политика
Путин встретится с лидерами Азербайджана и Ирана
Обновлено в 01:37
Футбол
«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»
Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 13:15
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос-Анджелесе
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло
Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Теннис
Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста «Голден Стэйт»
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки сыграла свадьбу с бывшим баскетболистом "Голден Стэйт" Дэвидом Ли.
Обновлено вчера в 16:48
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Елена Корикова без макияжа нарвалась на комплименты
Без косметики Корикова выглядит совсем не так, как с макияжем, но поклонники все равно завалили ее комплиментами.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей
В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено вчера в 14:29
Наука
Физики из МГТУ создали рекордный «кристаллический» инфракрасный лазер
Специалисты из МГТУ имени Баумана создали простую систему линз и зеркал, позволившую им резко повысить мощность "кристаллических" инфракрасных лазеров и достичь рекордно высокого КПД работы, сообщает РИА Новости.
Обновлено 13 июня в 17:13
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова подозревается в убийстве матери
Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
Обновлено 14 июня в 03:58