Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятымКоммерсантъ вчера в 19:25

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
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Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Российская газета02:34

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Фонтанка.Ру06:45

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъвчера в 19:25

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БМ13 июня в 04:56
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
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