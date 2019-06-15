Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятымКоммерсантъ вчера в 19:25
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Появилось видео задержания участников массовой драки в селе под Пензой
В Сети появилось видео задержания троих участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:31
Общество
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 04:36
Футбол
В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов
Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
Обновлено в 03:54
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала самое любимое фото в платье Dior
Обновлено в 05:33
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Обновлено вчера в 09:55
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
В Душанбе открылся саммит СВМДА
В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении
В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Политика
Охраной саммита G20 в Осаке займутся свыше 25 тысяч полицейских
Охрана будет возложена на обычных полицейских, а также на бойцов сил специального назначения, которые занимаются проведением антитеррористических операций и пресечением массовых беспорядков.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:42
Политика
Зузана Чапутова принесла присягу в качестве нового президента Словакии
Юрист и общественный деятель Зузана Чапутова, которой через шесть дней исполнится 46 лет, принесла в субботу в Братиславе присягу в качестве нового президента Словацкой республики.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Пик активности. В Горном Алтае клещи кусают чаще, чем в прошлом году
Пик активности клещей в Республике Алтай наблюдается прямо сейчас.
Обновлено в 04:46
Культура
«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»
Обновлено 13 июня в 06:35
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье
Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Медведев поздравил сотрудников Рязанского кремля с 135-летием музея-заповедника
Обновлено в 05:40
Единоборства
Федор Емельяненко продолжит карьеру
В организации подтвердили, что положенные по контракту поединки Емельяненко уже провел.
Обновлено в 02:51
Политика
Путин уволил генералов после скандала с делом Голунова
1. Президент уволил двух генерал-майоров полиции 13 июня пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.
Обновлено 13 июня в 08:06
Происшествия
Иван Голунов рассказал, что опасается оперативников МВД и генералов, уволенных после его освобождения
Голунов добавил, что на допросе в УВД по ЗАО у следователя Игоря Лопатина он дал показания против оперативников, которые его избили.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Культура
Художник «Ну, погоди!» раскрыл прообраз зайца из мультфильма
По данным опроса ВЦИОМа, «Ну, погоди!» является самым популярным мультфильмом среди россиян.
Обновлено в 06:12