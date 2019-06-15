Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК 04:36
Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:15, Вашингтон
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple
По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Отвечая на критику передачи "Жить здорово", посвященной заболеваниям, вызывающим слабоумие у детей, телеведущая Елена Малышева в беседе с "Говорит Москва" посоветовала всем возмутившимся из-за некорректного использования терминов посмотреть передачу полностью.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
Обновлено в 01:35
Политика
В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу
Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Теннис
Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Общество
Что ждет краснотурьинцев в День города. Власти планируют снизить цены на детские аттракционы
Обновлено в 05:04
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Политика
В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13