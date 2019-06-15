Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержкуРБК 04:36

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
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Самозанятым обещают помощь. Их припишут к малому бизнесу ради статистики

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Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъвчера в 19:25

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Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

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Телеканал 360°06:29

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМвчера в 16:07
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Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
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В центре Киева прогремел мощный взрыв

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По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
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Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
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Отвечая на критику передачи "Жить здорово", посвященной заболеваниям, вызывающим слабоумие у детей, телеведущая Елена Малышева в беседе с "Говорит Москва" посоветовала всем возмутившимся из-за некорректного использования терминов посмотреть передачу полностью.
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Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
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Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб

Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
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Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
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В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина

Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
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