Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятымКоммерсантъ вчера в 19:25
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
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Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
Обновлено 13 июня в 06:21
Авто
Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!
В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Путин и Эрдоган провели беседу «на ногах»
Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели короткую беседу "на ногах". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:18
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Убийство 40-летней давности раскрыто в Ростовской области
В СУ СК РФ по РО рассказали, что ещё в ночь на 23 июля 1979 года молодой человек проник на территорию сельхозпредприятия, чтобы совершить кражу.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Началась выдача паспортов жителям Донбасса
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Чемпион мира по боксу Браун арестован за домашнее насилие
Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Кино
Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой
YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.
Обновлено в 03:15
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Кино
Джон Сноу «извинился» за финал «Игры престолов» перед зрителями
Шуточный ролик с извинениями Джона Сноу за финал сериала «Игра престолов» появился в интернете.
Обновлено вчера в 20:29
Единоборства
Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator
Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
Обновлено в 01:27
Экономика
Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье
По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.
Обновлено в 01:39
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол
Божович хочет получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Показан итог стрельбы очередями из ДШК-М-ТК вооружённых сил Украины
На фотографии изображён итог стрельбы очередями - буквально развороченный выстрелом дульный тормоз пулемёта ДШК-М-ТК.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Путин призвал участников СВПД сохранить сделку по Ирану
Президент России Владимир Путин призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — Китай, Великобританию, Францию и Германию — придерживаться подписанного соглашения.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
Автомобиль Toyota Highlander упал в Москву-реку напротив стадиона "Лужники" на Новодевичьей набережной, сообщает в субботу телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Сын Алибасова решил вывезти отца из России
Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено 13 июня в 23:52
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 04:13