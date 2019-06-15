Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятымКоммерсантъ вчера в 19:25

1 фото
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минэкономразвития предлагает поддержать самозанятых

Будущее России. Национальные проекты03:05

Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Российская газета02:34

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМвчера в 16:07

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъвчера в 19:25

Корпорация МСП и ВФСО «Трудовые резервы» будут развивать малый и средний бизнес в сфере физкультуры и спорта

БМ13 июня в 04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

Обновлено 13 июня в 06:21
Авто

Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!

В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Единоборства

Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Путин и Эрдоган провели беседу «на ногах»

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели короткую беседу "на ногах". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:18
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Убийство 40-летней давности раскрыто в Ростовской области

В СУ СК РФ по РО рассказали, что ещё в ночь на 23 июля 1979 года молодой человек проник на территорию сельхозпредприятия, чтобы совершить кражу.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Началась выдача паспортов жителям Донбасса

В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Чемпион мира по боксу Браун арестован за домашнее насилие

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»

Обновлено вчера в 23:04
Кино

Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой

YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.
Обновлено в 03:15
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну

Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Кино

Джон Сноу «извинился» за финал «Игры престолов» перед зрителями

Шуточный ролик с извинениями Джона Сноу за финал сериала «Игра престолов» появился в интернете.
Обновлено вчера в 20:29
Единоборства

Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator

Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
Обновлено в 01:27
Экономика

Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье

По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.
Обновлено в 01:39
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика

США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол

Божович хочет получить российское гражданство

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Показан итог стрельбы очередями из ДШК-М-ТК вооружённых сил Украины

На фотографии изображён итог стрельбы очередями - буквально развороченный выстрелом дульный тормоз пулемёта ДШК-М-ТК.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Путин призвал участников СВПД сохранить сделку по Ирану

Президент России Владимир Путин призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — Китай, Великобританию, Францию и Германию — придерживаться подписанного соглашения.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Автомобиль упал в реку в центре Москвы

Автомобиль Toyota Highlander упал в Москву-реку напротив стадиона "Лужники" на Новодевичьей набережной, сообщает в субботу телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

Сын Алибасова решил вывезти отца из России

Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено 13 июня в 23:52
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное