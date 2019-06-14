Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятымКоммерсантъ 19:25
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Здоровье
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Общество
Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
Власти всемирно известного бельгийского Брюгге делают ставку на развитие качественного туризма, ожидая, что гости старинного города будут останавливаться в местных гостиницах, а не просто за несколько часов пробегать все достопримечательности в составе высадившихся с круизных лайнеров экскурсионных групп, сообщили РИА Новости в мэрии.
Обновлено в 18:13
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Культура
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил заявление от партии «Коммунисты России» с просьбой заблокировать сериал HBO «Чернобыль», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 16:50
Технологии
CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд
Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Орнелла Мути получила тюремный срок: наказание связали с Путиным
Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за предоставление поддельной медсправки в 2010 году, пишет агентство ANSA.
Обновлено в 03:38
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Культура
Во Франции госпитализирован Ален Делон
Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено в 13:48
Общество
МЧС предупредило о граде и шквалистом ветре в Москве
Обновлено в 03:17
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено в 07:52
Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин.
Обновлено в 13:55
Политика
Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян
Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
Медведчук рассказал «самый страшный» факт о Зеленском
Часть украинцев уже видит превращение президента Украины Владимира Зеленского в своего предшественника Петра Порошенко, и это самое страшное, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:54
Футбол
«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича
Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича.
Обновлено в 16:21
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Финансы
ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку
Повышая ключевую ставку в сентябре и декабре прошлого года, ЦБ предупреждал о риске всплеска инфляции и инфляционных ожиданий из-за увеличения НДС с 18 до 20% с 2019 года.
Обновлено в 06:30
Наука
Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц
Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55