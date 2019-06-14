Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятымКоммерсантъ 19:25

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
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Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Коммерсантъ19:25

МЭР предлагает распространить отдельные меры господдержки субъектов МСП на самозанятых

ПРАЙМ16:07
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
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