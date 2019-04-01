Минэкономики предлагает потратить на развитие туризма 100 млрд рублейЕвразия Daily 02:52

Минэкономразвития подготовило дорожную карту стратегии развития туристической отрасли на ближайшие шесть лет. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель министерства подтвердил его содержание.

с чего всё началось

Минэкономики РФ подготовило «дорожную карту» шестилетней стратегии развития туристичесной отрасли России. На проект до 2024 года может быть выделено финансирование в размере 100 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ и федеральных чиновников.

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