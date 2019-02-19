Политика
В Минэкономразвития оценили ущерб от ограничительных мерRT на русском вчера в 23:46
Как указывается в представленной Минэкономразвития статистике, на конец 2018 года 62 страны ввели против России 159 ограничительных мер, что привело к нанесению предполагаемого ущерба в размере $6,3 млрд. Больше всего ограничений было введено Европейским союзом (25), Украиной (22) и Индией (16).
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Происшествия
Полковник Квачков вышел на свободу
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:40
Общество
Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд
Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. Он руководил модным домом Chanel с 1983 года.
Обновлено в 06:40
Общество
Роскачество назвало лучшие российские вина
Обновлено в 05:36
Происшествия
ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием микроавтобуса: есть погибшие
На 999 километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Дербентском районе Дагестана введён режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) введён на территории Дербентского района Дагестана.
Обновлено в 03:32
Политика
Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев предостерег глав регионов от ситуаций, когда тариф в рамках реформы вывоза мусора вырос, а люди изменений не видят.
Обновлено в 06:27
Экономика
За 2018 год объём хищений с платежных карт граждан РФ вырос на 44%
Средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году превысила 3,3 тыс. рублей, что по сравнению с 2017 годом больше на 9,6%. Как пояснил Скобелкин, такой рост обусловлен увеличением количества и объёмов несанкционированных операций.
Обновлено в 07:05
Политика
Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией
Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Москве подростки напали на лейтенанта полиции, сообщил источник
На юго-востоке Москвы подростки избили лейтенанта полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:21
Происшествия
У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож
Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.
Обновлено в 03:23
Политика
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в результате вооружённого конфликта в Донбассе погибли более 2,9 тыс. военнослужащих украинских вооружённых сил.
Обновлено в 06:38
Политика
В Госдуме проверят публикацию о запрете на покупку машины без гаража
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания поручил комитетам по информационной политике и безопасности провести расследование в связи с публикацией в СМИ информации, что в нижней палате парламента обсуждается идея запрета на покупку автомобиля без гаража.
Обновлено в 06:54
Политика
Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США
Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".
Обновлено в 01:20
Культура
Сын Децла выступил против съемок фильма об отце
О своем решении снять документальный фильм о Децле журналист Роман Супер сообщил 18 февраля, начав кампанию по сбору средств.
Обновлено в 04:52
Общество
Познер извинился за шутку о китайцах
Телеведущий Владимир Познер на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу назвал «очень неудачной шуткой» свое высказывание в адрес китайцев, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:39
Общество
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным
В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Транспорт
Минтранс разрешил пользоваться электронным посадочным талоном
Перевозчик обязан сообщать пассажирам о возможности использования электронного талона, в том числе на своем сайте.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе
Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.
Обновлено в 04:11
Футбол
Замглавреда «Эха Москвы» Бунтман извинился перед болельщиками «Зенита»
Заместитель главного редактора Эха Москвы извинился в эфире перед болельщиками Зенита за критику и отказался вести радиопередачу.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Индийский многоцелевой истребитель Су-30МКИ во время учений Vayu Shakti 2019, проходящих в феврале на полигоне Похран в штате Раджастхан (Индия), продемонстрировал сброс бомб с лазерным наведением Griffin LGB (Laser Guided Bomb).
Обновлено в 02:50
Происшествия
В администрации Щелковского района Подмосковья идут обыски
Следователи СК проводят обыски в администрации Щелковского района Московской области.
Обновлено в 04:25
Политика
Почему в Испании делают героев из пособников Гитлера
Испания не входила в число союзников Гитлера, однако перед тем как тысячи добровольцев отправились на Восточный фронт, они принесли присягу «в абсолютной верности главе немецкой армии Адольфу Гитлеру в борьбе против коммунизма».
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Госдума приняла в окончательном чтении закон об уменьшении финансовой нагрузки на ипотечных должников.
Обновлено в 04:33
Политика
Лавров прокомментировал блокировку проекта RT в Facebook
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал блокировку администрацией Facebook проекта In The Now.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
The National Interest оценил российский танк Т-90МС
Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Польша строит канал через Балтийскую косу в обход России
По задумке польских властей, канал позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг в обход территориальных вод РФ, тогда как сейчас они вынуждены проходить через российский Балтийск, где находится главная база Балтфлота.
Обновлено в 04:54
Экономика
ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль
Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено вчера в 07:36
Экономика
АФК «Система» закрыла сделку по продаже 51% акций «Лидер-Инвест»
Сегодня АФК "Система" подписала обязывающую документацию о продаже 51% акций девелопера АО "Лидер-Инвест" строительной компании Etalon Group PLC за 15,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:17