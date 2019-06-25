Экономика
Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородовРБК 02:00
Ранее ведомство уточнило признаки, по которым моногорода определяют как проблемные.
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Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).РБК02:00
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