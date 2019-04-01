Экономика
Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублейКоммерсантъ 02:08
Минэкономики России подготовило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли сроком на шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Как рассказал изданию федеральный чиновник, на финансирование стратегии до 2024 года могут выделить до 100 млрд руб.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило дорожную карту стратегии развития туристической отрасли на ближайшие шесть лет. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель министерства подтвердил его содержание.Ведомостивчера в 17:20
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