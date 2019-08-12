Экономика

Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнесаКоммерсантъ 01:50

Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Чиновники готовят план по внедрению стандартов ответственности для бизнеса

Национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса готовит Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник.
Ведомостивчера в 17:37

Подробнее о событии

МЭР разработает стандарты для бизнесменов

Давыдов.Индекс04:25

Чиновники готовят план по внедрению стандартов ответственности для бизнеса

Ведомостивчера в 17:37

СМИ: МЭР готовит национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса

Будущее России. Национальные проекты03:15

Чиновники помогут бизнесу внедрить мировые стандарты ответственности

Forbes02:00

Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса

Коммерсантъ01:50

Ответственность российского бизнеса подтянут до мировых стандартов

Финмаркет01:30

Чиновники готовят стандарты ответственности для бизнеса

Deita.ru03:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Авто

На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика

Обновлено в 03:35
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Экстрасенс объяснил поведение Дмитрия Шепелева с семьей Жанны Фриске

Известный экстрасенс Кристина Гросс решила объяснить, почему Дмитрий Шепелев не позволяет родителям и сестре своей умершей жены Жанны Фриске встречаться с сыном Платоном.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Политика

Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции на арест Вышинского

Обновлено в 04:30
Экономика

ВЭБ предложил потратить средства ФНБ на новый общественный транспорт

ВЭБ предложил направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта.
Обновлено в 06:17
Политика

В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве

Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Медведь задрал грибника в Хабаровском крае

Отправившегося за грибами жителя поселка Сулук Верхнебуреинского района задрал медведь.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Обновлено в 02:35
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 02:09
Политика

Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию

ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
Обновлено в 03:27
Общество

Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем

Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Политика

В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Два альпиниста получили тяжелые травмы, сорвавшись на Эльбрусе

Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, еще у одного произошел отек легких, всем им на помощь вышли спасатели, сообщил РИА Новости заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:53
Футбол

В «Ахмате» объяснили, почему Даудов схватил судью Сухого за руку

Обновлено в 06:21
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона

Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение заменить Пьера Гасли на гонщика «Торо Россо» Александра Албона, сообщается на официальном сайте коллектива.
Обновлено вчера в 06:47
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу

Обновлено в 05:14
Политика

Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому

Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Из-за долгов и кредитов муж зарезал жену в Петербурге

Обновлено в 03:19
Политика

Аксенов рассказал Путину об итогах крымской «пятилетки»

Обновлено вчера в 08:41
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Авто

Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию

Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина может завершить карьеру

Российская гимнастка Алия Мустафина пропустит ближайшие Кубок России и чемпионат мира и может завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Всероссийская академия внешней торговли
Высшее учебное заведение
Российское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов в области международных экономических отношений и финансов, внешнеторгового менеджмента и международного права. В состав академии входят 19 кафедр, 5 факультетов, Школа бизнеса ВАВТ, включающая 6 программ MBA, Высшая коммерческая школа ВАВТ, программы переподготовки специалистов, программы языковой подготовки, программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», аспирантура, Центр фундаментальных научных исследований, Центр стратегических исследований внешнеторговой политики России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное