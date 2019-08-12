Экономика
Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнесаКоммерсантъ 01:50
Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
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Национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса готовит Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:37
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СМИ: МЭР готовит национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса
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