Национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса готовит Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник.

с чего всё началось

Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.

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