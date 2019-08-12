Экономика

Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнесаКоммерсантъ 01:50

Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
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с чего всё началось

Чиновники готовят план по внедрению стандартов ответственности для бизнеса

Национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса готовит Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник.
Ведомостивчера в 17:37

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МЭР разработает стандарты для бизнесменов

Давыдов.Индекс04:25

Ответственность российского бизнеса подтянут до мировых стандартов

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СМИ: МЭР готовит национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса

Будущее России. Национальные проекты03:15

Чиновники помогут бизнесу внедрить мировые стандарты ответственности

Forbes02:00

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Коммерсантъ01:50

Чиновники готовят стандарты ответственности для бизнеса

Deita.ru03:45

Чиновники готовят план по внедрению стандартов ответственности для бизнеса

Ведомостивчера в 17:37
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Политика

Раскрыты действия Горбачева при объединении Германии

Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев не смог оценить возможности СССР при объединении Германии.
Обновлено в 05:25
Политика

В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве

Обновлено в 06:13
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Напавших на прохожего подростков задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали двух подростков, напавших на прохожего с ножами и пистолетом.
Обновлено в 07:24
Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Политика

Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

После операции в Сирии решено модернизировать экипировку летчиков

Принято решение модернизировать экипировку летчиков боевой авиации, учитывая опыт операции в Сирии, сообщил гендиректор – главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста

Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
Обновлено в 03:02
Политика

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Политика

Путин 19 августа обсудит с Макроном во Франции ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин 19 августа посетит с визитом Францию, где обсудит с президентом страны Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине и продолжение работы в нормандском формате.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Политика

США ужесточат правила получения виз

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о новом правиле, которое ограничит легальную иммиграцию в страну — в визах будут отказывать недостаточно обеспеченным людям, пишет Reuters.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество

Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете

В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Общество

Фракция «Единой России» поддержала сокращение рабочей недели

Госдума готова обсуждать сокращение рабочей недели до четырех дней уже в сентябре, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено в 07:47
Общество

В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью

С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

В аэропорту Гонконга отменили все рейсы

Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено вчера в 07:59
Гаджеты

IPhone пролежал на дне озера два дня. Вот что с ним случилось

Обновлено в 07:44
Происшествия

Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали

Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР

В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Общество

Архитекторы предложили футуристичный проект храма Святой Екатерины

Храм в проекте от студии ROCK имеет футуристичный вид и занимает относительно небольшую площадь.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино

В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Общество

Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России

Обновлено вчера в 21:27
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Авто

Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush

Обе модели: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в Индонезии в 2017 году. И сразу они получили небывалую популярность.
Обновлено в 06:20
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