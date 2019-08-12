Экономика

Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнесаКоммерсантъ 01:50

Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
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с чего всё началось

Чиновники готовят план по внедрению стандартов ответственности для бизнеса

Национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса готовит Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
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Всероссийская академия внешней торговли
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Российское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов в области международных экономических отношений и финансов, внешнеторгового менеджмента и международного права. В состав академии входят 19 кафедр, 5 факультетов, Школа бизнеса ВАВТ, включающая 6 программ MBA, Высшая коммерческая школа ВАВТ, программы переподготовки специалистов, программы языковой подготовки, программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», аспирантура, Центр фундаментальных научных исследований, Центр стратегических исследований внешнеторговой политики России.
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