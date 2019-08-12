Экономика
Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнесаКоммерсантъ 01:50
Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса готовит Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:37
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: МЭР готовит национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса
Будущее России. Национальные проекты03:15
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда
Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».
Обновлено в 10:58
Здоровье
Названа самая частая причина смерти россиян
Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу
Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Власти опровергли эвакуацию жителей Неноксы
Обновлено в 10:32
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Государственное учреждение "Госгидрография" инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход в порты полуострова иностранных и частично российских судов, сообщила во вторник пресс-служба госучреждения.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра
Обновлено вчера в 10:48
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Экономика
США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая
США приняли решение отложить введение пошлин в 10% на некоторые товары из Китая.
Обновлено в 10:37
Общество
Мэр Киселевска пожаловался в полицию на заснявшую его туристку из США
Мэр города Киселевска в Кемеровской области Максим Шкарабейников написал заявление в полицию на жительницу США Алину Симоне, которая засняла его во время беседы с жителями.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Армия и оружие
Пентагон: ситуация с С-400 не отразилась на операциях с базы Инджирлик
Представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за ЗРК С-400 не сказываются на количестве военных операций с турецкой базы Инджирлик.
Обновлено в 10:29
Политика
Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах
В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.
Обновлено в 07:56
Наука
В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет
В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено в 08:31
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер Неймара
Парижан интересует только бразильский футболист. Ранее "Барселона" предложила "ПСЖ" новый вариант сделки по Неймару.
Обновлено в 10:14
Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
Обновлено в 08:36
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Общество
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Общество
Облсуд назвал главу «Парков и скверов» виновной в организации протеста
Свердловский областной суд отклонил апелляцию создательницы «Парков и скверов» Анны Балтиной, которую ранее признали организатором протестов в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 08:53
Политика
Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата
Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика
В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 07:06
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00