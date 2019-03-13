Минэкономики больше не видит влияния повышенного НДС на инфляциюКоммерсантъ 06:43

Наиболее заметное снижение темпов роста цен наблюдалось в сегменте товаров длительного пользования. Напомним, Центробанк России ожидает разгона инфляции до 5,5–6% в марте-апреле. Минэкономики прогнозирует пиковые значения инфляции в марте–мае (5,2–5,4%).

Минэкономики больше не видит влияния повышенного НДС на инфляцию

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