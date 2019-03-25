Минэк предложил объединить экологические платежи в один фондИзвестия вчера в 18:40

Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд

Происшествия В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.

Спорт Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".

Политика В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3-5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.

Политика Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.

Происшествия На американской военной базе в Японии прогремел взрыв Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.

Происшествия Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Экономика Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки Экс-владельцы "36, 6" сделали ставку на дорогие аптеки Премиальная аптечная сеть A. V. E Luxury в три раза увеличила число точек, следует из данных ее официального сайта.

Космос Роскосмос снизит стоимость пуска «Протона-М» до уровня Falcon 9 Госкорпорация "Роскосмос" снизит стоимость запуска ракеты "Протон-М" до уровня Falcon 9 ("Фэлкон", ракета-носитель компании Space X) за счет уменьшения расходов на наземную подготовку.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации 24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.

Политика Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".

Гаджеты Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Авто Ford представит 700-сильную версию пикапа F-150 Raptor Сообщается, что текущая версия пикапа F-150 должна быть заменена на совершенно новое поколение, которое будет представлено примерно в то же время, таким образом получается, что грядущий Raptor станет последним мощным исполнением для нынешнего поколения американского грузовика.

Технологии У военных в России появится собственный мобильный оператор Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.

Политика Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.

Технологии Минпромторг РФ запретит госорганам закупать иностранное оборудование Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает ввести запрет на закупку государственными органами средств иностранного производства при наличии отечественных аналогов.

Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.

Наука Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака Зарубежные исследователи считают, что ночной свет может спровоцировать распространение рака молочной железы на кости.

Экономика «Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.

Хоккей Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".