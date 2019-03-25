Экономика

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фондИзвестия вчера в 18:40

Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.
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Глава Росприроднадзора выступает за повышение штрафов за негативное воздействие на природу

ТАСС01:50

Экологические платежи собираются объединить в один фонд

РЕН ТВвчера в 18:50

Экологические платежи могут объединить в отдельный фонд — Минэкономразвития

Телеканал 360°вчера в 22:42

МЭР предлагает не кодифицировать экологические платежи

Право.ру01:32

Минэкономразвития предложило создать экологический фонд

Пятый каналвчера в 23:29

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд

Известиявчера в 18:40
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Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Обновлено в 00:18
Баскетбол

Невероятный бросок с центра площадки принес «Шарлотт» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе

Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Спорт

Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году

Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3-5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Политика

Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

Обновлено вчера в 12:19
Экономика

Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки

Экс-владельцы "36, 6" сделали ставку на дорогие аптеки Премиальная аптечная сеть A. V. E Luxury в три раза увеличила число точек, следует из данных ее официального сайта.
Обновлено вчера в 17:52
Космос

Роскосмос снизит стоимость пуска «Протона-М» до уровня Falcon 9

Госкорпорация "Роскосмос" снизит стоимость запуска ракеты "Протон-М" до уровня Falcon 9 ("Фэлкон", ракета-носитель компании Space X) за счет уменьшения расходов на наземную подготовку.
Обновлено в 02:03
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Общество

«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае

Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в $1 млн как «лучший учитель в мире».
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации

24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.
Обновлено в 01:41
Политика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено вчера в 10:26
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Авто

Ford представит 700-сильную версию пикапа F-150 Raptor

Сообщается, что текущая версия пикапа F-150 должна быть заменена на совершенно новое поколение, которое будет представлено примерно в то же время, таким образом получается, что грядущий Raptor станет последним мощным исполнением для нынешнего поколения американского грузовика.
Обновлено вчера в 13:12
Технологии

У военных в России появится собственный мобильный оператор

Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Политика

Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко

Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии

Минпромторг РФ запретит госорганам закупать иностранное оборудование

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает ввести запрет на закупку государственными органами средств иностранного производства при наличии отечественных аналогов.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено 23 марта в 16:17
Происшествия

Прошел год после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня»

Обновлено в 02:02
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Наука

Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака

Зарубежные исследователи считают, что ночной свет может спровоцировать распространение рака молочной железы на кости.
Обновлено в 01:55
Путешествия

Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам

Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Экономика

«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
Обновлено в 01:58
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей

Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:31
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:21
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