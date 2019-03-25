Экономика
Минэк предложил объединить экологические платежи в один фондИзвестия вчера в 18:40
Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.
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Экологические платежи могут объединить в отдельный фонд — Минэкономразвития
Телеканал 360°вчера в 22:42
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Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
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Невероятный бросок с центра площадки принес «Шарлотт» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе
Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3-5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки
Экс-владельцы "36, 6" сделали ставку на дорогие аптеки Премиальная аптечная сеть A. V. E Luxury в три раза увеличила число точек, следует из данных ее официального сайта.
Обновлено вчера в 17:52
Космос
Роскосмос снизит стоимость пуска «Протона-М» до уровня Falcon 9
Госкорпорация "Роскосмос" снизит стоимость запуска ракеты "Протон-М" до уровня Falcon 9 ("Фэлкон", ракета-носитель компании Space X) за счет уменьшения расходов на наземную подготовку.
Обновлено в 02:03
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в $1 млн как «лучший учитель в мире».
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации
24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.
Обновлено в 01:41
Политика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено вчера в 10:26
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Авто
Ford представит 700-сильную версию пикапа F-150 Raptor
Сообщается, что текущая версия пикапа F-150 должна быть заменена на совершенно новое поколение, которое будет представлено примерно в то же время, таким образом получается, что грядущий Raptor станет последним мощным исполнением для нынешнего поколения американского грузовика.
Обновлено вчера в 13:12
Технологии
У военных в России появится собственный мобильный оператор
Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Политика
Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко
Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии
Минпромторг РФ запретит госорганам закупать иностранное оборудование
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает ввести запрет на закупку государственными органами средств иностранного производства при наличии отечественных аналогов.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено 23 марта в 16:17
Происшествия
Прошел год после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня»
Обновлено в 02:02
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Наука
Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака
Зарубежные исследователи считают, что ночной свет может спровоцировать распространение рака молочной железы на кости.
Обновлено в 01:55
Путешествия
Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам
Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Экономика
«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
Обновлено в 01:58
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ
Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:31
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:21