Минэк предложил объединить экологические платежи в один фондИзвестия вчера в 18:40

Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд

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