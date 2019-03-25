Минэк предложил объединить экологические платежи в один фондИзвестия 18:40

Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд

Происшествия Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами Народный артист России Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после обморока, сообщает StarHit.

Политика Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.

Футбол Словения сыграла вничью с Северной Македонией Сборная Словении сыграла вничью с командой Северной Македони в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Общество Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами» Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".

Футбол Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020 Сборная Германии с трудом обыграла национальной команду Голландии в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.

Космос Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.

Авто Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.

Наука Тираннозавр Скотти оказался самым большим представителем своего вида Согласно исследованию, Скотти весил 8,87 тонны и достигал около 13 метров в длину, что делает его крупнейшим из известных на сегодня тираннозавров.

Происшествия В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.

Футбол Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту» Трансфер может состояться летом. Халк играл в «Порту» с 2008 по 2012 год, откуда впоследствии перешел в «Зенит».

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.

Армия и оружие Российские военные совершат наблюдательный полет над США Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.

Политика NBC: в Белом доме произошел раскол из-за санкций против Ирана В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол из-за возможного дальнейшего ужесточения санкций против Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Здоровье У большинства людей в момент смерти нет боли и тяжелых симптомов Многих людей смерть пугает как процесс, сопряженный с болью и другими страданиями, но австралийские ученые выяснили, что большинство умирает без боли.

Технологии Warner Music впервые в истории подписала на лейбл нейросеть Приложение Endel, генерирующее музыку под настроение пользователя, стало «артистом» лейбла Warner Music. Контракт подписан на 20 альбомов.