Игры

Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия MinecraftPlanet Today 02:36

Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры. Новой особенностью телефонного Minecraft заключается в том, что игрушка будет выполнена в стиле дополненной реальности. Смысл игры в новом Minecraft Earth для мобильных телефонов будет схож с Pokemon Go.
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Microsoft выпустит версию игры Minecraft с дополненной реальностью

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Minecraft анонсировал новую игру с дополненной реальностью

Телеканал 360°вчера в 17:19

Microsoft представила новую версию Minecraft — в духе Pokémon Go

Forbesвчера в 13:25

Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице

Российская газетавчера в 15:00

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Инфо24вчера в 14:52

Продажи Minecraft превысили 176 млн копий

Игромания.рувчера в 15:25

Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности

News.ruвчера в 10:24
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Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал сообщения об ошибках пилотов SSJ100

Ввиду отсутствия устойчивого пробега у самолета Sukhoi Superjet 100 выпуск интерцепторов во время происшествия в "Шереметьево" был невозможен, вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в сообщении "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 14:16
Политика

Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой

В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.
Обновлено в 02:43
Единоборства

Дела Тухугова и А. Нурмагомедова о драке на UFC 229 будут пересмотрены

Обновлено в 02:24
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Борющийся с раком Юдашкин представил свою новую коллекцию

По словам самого кутюрье, в своем ресторане от открыл новую веранду и, воспользовавшись этим событием, представил свою новую коллекцию.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги

Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

Протестующие против храма в Екатеринбурге отказались говорить с мэром

В четверг, 16 мая, Высокинский назначил Иванова ответственным за отбор 30 участников встречи с градоначальником, но он отказался от этого.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.
Обновлено вчера в 18:11
Футбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена

Обновлено вчера в 13:01
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Политика

Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады

В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48
Авто

В России упал спрос на автомобили с механической КП

Обновлено 16 мая в 11:40
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Авто

Названы топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Первая и вторая строчки достались моделям Renault — седану Logan и хэтчбеку Sandero со стартовым ценником 569 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Курской области в ДТП погибли три человека

В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Общество

Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран

По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»

Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Обновлено в 02:11
Политика

КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.
Обновлено в 03:06
Наука

Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей

Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие

Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США

Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол

Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании

Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о переименовании организации.
Обновлено вчера в 11:27
Кино

Ученый-историк спрогнозировал финал «Игры Престолов»

Американо-немецкий ученый-историк, который специализируется на Средних веках, высказал свои предположения по поводу финала «Игры Престолов».
Обновлено в 03:06
Происшествия

На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой

Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.
Обновлено в 03:03
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Компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров; на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств; на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U...
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