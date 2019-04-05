Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия MinecraftPlanet Today 02:36

Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры. Новой особенностью телефонного Minecraft заключается в том, что игрушка будет выполнена в стиле дополненной реальности. Смысл игры в новом Minecraft Earth для мобильных телефонов будет схож с Pokemon Go.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Происшествия «Аэрофлот» прокомментировал сообщения об ошибках пилотов SSJ100 Ввиду отсутствия устойчивого пробега у самолета Sukhoi Superjet 100 выпуск интерцепторов во время происшествия в "Шереметьево" был невозможен, вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в сообщении "Аэрофлота".

Политика Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Шоу-бизнес Борющийся с раком Юдашкин представил свою новую коллекцию По словам самого кутюрье, в своем ресторане от открыл новую веранду и, воспользовавшись этим событием, представил свою новую коллекцию.

Шоу-бизнес Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Общество Протестующие против храма в Екатеринбурге отказались говорить с мэром В четверг, 16 мая, Высокинский назначил Иванова ответственным за отбор 30 участников встречи с градоначальником, но он отказался от этого.

Происшествия Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.

Политика Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Авто Названы топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей Первая и вторая строчки достались моделям Renault — седану Logan и хэтчбеку Sandero со стартовым ценником 569 000 рублей.

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Происшествия В Курской области в ДТП погибли три человека В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.

Общество Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.

Футбол «Спартак» планирует приобрести игрока «Славии» Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.

Политика КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.

Наука Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.

Армия и оружие Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Политика МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

Футбол Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о переименовании организации.

Кино Ученый-историк спрогнозировал финал «Игры Престолов» Американо-немецкий ученый-историк, который специализируется на Средних веках, высказал свои предположения по поводу финала «Игры Престолов».