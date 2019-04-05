Игры
Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия MinecraftPlanet Today 02:36
Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры. Новой особенностью телефонного Minecraft заключается в том, что игрушка будет выполнена в стиле дополненной реальности. Смысл игры в новом Minecraft Earth для мобильных телефонов будет схож с Pokemon Go.
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Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал сообщения об ошибках пилотов SSJ100
Ввиду отсутствия устойчивого пробега у самолета Sukhoi Superjet 100 выпуск интерцепторов во время происшествия в "Шереметьево" был невозможен, вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в сообщении "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой
В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.
Обновлено в 02:43
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Борющийся с раком Юдашкин представил свою новую коллекцию
По словам самого кутюрье, в своем ресторане от открыл новую веранду и, воспользовавшись этим событием, представил свою новую коллекцию.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги
Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
Протестующие против храма в Екатеринбурге отказались говорить с мэром
В четверг, 16 мая, Высокинский назначил Иванова ответственным за отбор 30 участников встречи с градоначальником, но он отказался от этого.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.
Обновлено вчера в 18:11
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады
В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48
Авто
В России упал спрос на автомобили с механической КП
Обновлено 16 мая в 11:40
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Авто
Названы топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Первая и вторая строчки достались моделям Renault — седану Logan и хэтчбеку Sandero со стартовым ценником 569 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Общество
Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран
По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»
Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Обновлено в 02:11
Политика
КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна
Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.
Обновлено в 03:06
Наука
Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей
Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков
Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США
Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании
Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о переименовании организации.
Обновлено вчера в 11:27
Кино
Ученый-историк спрогнозировал финал «Игры Престолов»
Американо-немецкий ученый-историк, который специализируется на Средних веках, высказал свои предположения по поводу финала «Игры Престолов».
Обновлено в 03:06
Происшествия
На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой
Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.
Обновлено в 03:03