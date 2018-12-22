Экономика
Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роумингаREGNUM04:30
Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
REGNUM04:30
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Глава Минкомсвязи РФ представил план по отмене роуминга между Россией и Белоруссией
Интерфакс - Россия04:31
В Минкомсвязи рассказали, что мешает отмене роуминга на приграничных территориях РФ и Беларуси
Парламентская газета03:59
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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Экономика
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Экономика
Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Единый предельный тариф на перевозки установили в Севастополе
В Севастополе установили максимальный тариф на пассажирские перевозки автобусами в 2019 году.
Обновлено в 10:06
Экономика
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Обновлено вчера в 12:48
Экономика
Крупный инвестпроект запущен в Тульской области
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Обновлено в 05:19