Экономика

Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
REGNUM
04:30

Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
REGNUM04:30

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Российские операторы могут отменить плату за входящие звонки для абонентов, находящихся на территории Белоруссии

Эхо Москвы07:30

Российские операторы в 2019 году могут отменить роуминг между РФ и Беларусью

Татар-информ06:30

Операторы РФ в 2019 году могут отменить плату за входящие звонки в Белоруссии

Life.ru05:57

Плату за роуминг между сотовыми сетями РФ и Белоруссии могут отменить летом

Вести.Ru05:30

Российские операторы в 2019 году могут отменить плату за входящие вызовы в Белоруссии

ТАСС04:44

Глава Минкомсвязи РФ представил план по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Интерфакс - Россия04:31

Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга

REGNUM04:30
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Экономика

Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год

Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:40
Энергетика

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:36
Финансы

Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации

Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено в 10:32
Экономика

В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение

Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено вчера в 20:15
Финансы

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Обновлено в 02:11
Экономика

Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков

Обновлено в 11:28
Экономика

Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран

Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%

Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено в 05:51
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Обновлено вчера в 08:49
Экономика

Uber проиграл апелляцию в суде Великобритании

Агрегатор такси Uber проиграл апелляцию в Британском апелляционном суде в Лондоне, 19 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено 19 декабря в 13:11
Финансы

Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца

Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб. Уровень закрытия предыдущих торгов составил 78,3 руб.
Обновлено вчера в 12:52
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Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года

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Экономика

Единый предельный тариф на перевозки установили в Севастополе

В Севастополе установили максимальный тариф на пассажирские перевозки автобусами в 2019 году.
Обновлено в 10:06
Экономика

Деятельность авиакомпании «Якутия» стабилизируют в течение полугода

В течение полугода деятельность авиакомпании «Якутия» будет стабилизирована.
Обновлено вчера в 20:18
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Константин Юрьевич Носков
Российский политик
Российский политик. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Эксперт в сфере IT, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
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