Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.

Финансы Финансы Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.

Энергетика Энергетика В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25% Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.

Экономика Экономика Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год Совокупный капитал 25 самых богатых людей России, по версии Bloomberg, сократился за год «незначительно» и, согласно рейтингу, составил $255 млрд.

Экономика Экономика Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков

Финансы Финансы Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.

Экономика Экономика «Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.

Экономика Экономика Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12% Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

Экономика Экономика Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Экономика Экономика В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Экономика Экономика Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Экономика Экономика Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.