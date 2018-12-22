Экономика

Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
REGNUM
вчера в 04:30

Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
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Российские операторы могут отменить плату за входящие звонки для абонентов, находящихся на территории Белоруссии

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ТАССвчера в 04:44

Глава Минкомсвязи РФ представил план по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Интерфакс - Россиявчера в 04:31

Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга

REGNUMвчера в 04:30
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Финансы

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Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков

Обновлено вчера в 11:28
Экономика

Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран

Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Обновлено в 01:18
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В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.
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Обновлено вчера в 05:51
Энергетика

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
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Финансы

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Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Обновлено 21 декабря в 08:49
Экономика

Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров

Обновлено 21 декабря в 10:36
Экономика

Крупный инвестпроект запущен в Тульской области

На «Щекиноазоте» в Тульской области начинается строительство третьей очереди производства метанола.
Обновлено вчера в 05:19
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Константин Юрьевич Носков
Российский политик
Российский политик. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Эксперт в сфере IT, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
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