Экономика

ВекВекМинц расплатился по долгам деньгами НПФ

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Российский миллиардер Борис Минц, входивший в команду главы «Роснано» Анатолия Чубайса, расплачивался по своим долгам средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом говорится в материалах кипрского суда, рассматривающего спор Минца с экс-сенатором Сергеем Гордеевым.
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Минц расплатился по долгам деньгами НПФ

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