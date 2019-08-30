Экономика
ВекМинц расплатился по долгам деньгами НПФ
Российский миллиардер Борис Минц, входивший в команду главы «Роснано» Анатолия Чубайса, расплачивался по своим долгам средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом говорится в материалах кипрского суда, рассматривающего спор Минца с экс-сенатором Сергеем Гордеевым.
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Политика
Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами
Видеорегистраторы планируют использовать для фиксации обстановки во время несения службы бойцами Росгвардии.
Эхо Москвы 05:00
Футбол
Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму
Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.
РИА Новости 07:28
Политика
Путин назвал «нормальными и правильными» семьи с тремя детьми
Президент России Владимир Путин отметил, что семьи с тремя детьми — это «нормально и правильно».
Известия 07:13
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии
Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Ведомости 09:17
Музыка
«Евровидение» в 2020 году пройдет в Роттердаме
Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая 2020 года, финал "Евровидения - 2020" состоится 16 мая.
ТАСС 06:54
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс вчера в 21:55
Политика
В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor 28 августа в 14:54
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
Автоновости дня вчера в 11:17
Финансы
Спрос на наличную валюту увеличился в России
Чистый спрос россиян на наличную валюту вырос в июне на 41% и достиг отметки в 1,022 млрд в долларовом эквиваленте.
News.ru 07:48
Происшествия
В недействующем цехе в Саратове обрушилась крыша
Крыша цеха на предприятии обрушилась в Саратове, спасатели и кинологи ведут поиск людей под завалами.
ТАСС 09:11
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Хоккей
Холтби надеется подписать новый контракт с «Вашингтоном»
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал ситуацию со своим будущим.
Чемпионат 07:51
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Футбол
«Локомотив» проведет матчи Лиги чемпионов в Черкизово
Московский «Локомотив» проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на арене в Черкизово.
LiveSport.ru 05:45
Общество
В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя
Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
ТагилСити.ру вчера в 02:59
Наука
Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию
Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 07:50
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19