Единоборства
Минаков потерпел первое поражение в карьереРИА Новости 00:16
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
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Политика
Неизвестные повесили российский флаг на соборе в Солсбери
Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В потасовке на Центральном телеграфе в Москве погиб мужчина
Во время потасовки с охранником на проходной Центрального телеграфа в Москве погиб мужчина.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Мариинский театр эвакуировали из-за сообщения о минировании
Зрителей и сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Обновлено в 06:01
Политика
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека
Обновлено в 07:02
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Италии.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
«Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник
Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX-2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Пассажир упал на рельсы станции метро «Рязанский проспект»
Как сообщалось, 12 февраля двое мужчин упали на рельсы в столичном метро из-за головокружения - один на станции "Селигерская", другой на станции "Славянский бульвар".
Обновлено в 05:37
Экономика
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Политика
Лавров пожалел американцев, не понимающих бесполезность санкций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.
Обновлено в 07:12
Спорт
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве
В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике - первый этап серии Гран-при в новом сезоне.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В Париже на акциях «желтых жилетов» задержаны почти 30 человек
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
В Сургуте обезврежена «спящая ячейка» запрещенной ИГИЛ
В Сургуте силовики обезвредили спящую ячейку запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Реал» на своём поле проиграл «Жироне» в 24-м туре Примеры
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
В США не хотят, чтобы Асад вернул контроль над северо-востоком Сирии
Соединенные Штаты не хотят, чтобы правительство президента Башара Асада вернуло контроль над северо-востоком Сирии.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Глава вологодского отделения движения «За права человека» рассказал о задержании и досмотре на вокзале в Череповце
В Череповце 16 февраля полицейские сняли с поезда главу вологодского отделения общественного движения «За права человека» Григория Винтера, досмотрели его вещи и составили административный протокол.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Появилось видео момента обрушения в университете в Петербурге
Телеканал НТВ опубликовал кадры, на которых запечатлен момент обрушения перекрытий в университете ИТМО в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража
Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Политика
Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу
Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
ОАЭ попросили Россию модернизировать комплекс «Панцирь»
Объединенные Арабские Эмираты попросили Россию модернизировать направляемые в эту страну комплексы «Панцирь-С1», заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» рассказал о работе над безэкипажным танком будущего
Корпорация «Уралвагонзавод» формирует облик безэкипажного танка будущего, сообщил гендиректор – главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.
Обновлено в 06:21
Экономика
Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы
Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Перестрелка произошла на севере столицы
По свидетельствам очевидцев на севере Москвы в воскресенье, 17 февраля, произошла перестрелка.
Обновлено в 07:54
Общество
В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Глыба льда упала на девочку в Петербурге
Обновлено в 06:00
Футбол
Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна
Защитник «Урала» Денис Поляков прокомментировал новость, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.
Обновлено в 05:19