Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьереРИА Новости 00:16

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
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«Не стоит посыпать голову пеплом». Глава Fight Nights — о бое Минакова и реакции на решение судей

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«Минаков теперь позвонит Путину или Кадырову». Судьям турнира Bellator досталось в твиттере

Sport24.ru05:10
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Российский спортсмен
Непобежденный российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по вольной борьбе. Он также является профессиональным бойцом смешанных единоборств и бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе.
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Чейк Конго
Французский боксёр
Французский боец смешанных боевых искусств и кикбоксер в супертяжёлом весе, выступающий в Bellator MMA. По состоянию на ноябрь 2014 года занимал 5 место в рейтинге лучших бойцов ММА в тяжёлом весе по версии сайта global-mma.com, на май 2015 года был в качестве одного из претендентов на попадание в топ-10.
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