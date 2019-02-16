Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьереРИА Новости 00:16

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
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«Не стоит посыпать голову пеплом». Глава Fight Nights — о бое Минакова и реакции на решение судей

Телеканал 360°06:20

Минаков проиграл по делу – никаких протестов не нужно

Sports.ru04:02

Василевский: Минаков был слегка потухшим и немного не в своей тарелке

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Минаков единогласным судейским решением проиграл Конго на Bellator 216

Матч ТВвчера в 23:28

Финкельштейн считает, что боец ММА Минаков не проиграл поединок Конго

ТАСС06:29

Тактаров: «Минаков мог бы стать художником или музыкантом. Он прекрасный человек, но не боец»

Sport24.ru03:55

«Минаков взял два раунда из трех»

Спорт-Экспресс05:00
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Происшествия

В массовой драке в Москве погибли два человека

У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Москве женщина насмерть сбила таксиста

Обновлено в 06:17
Происшествия

Мариинский театр эвакуируют после сообщения о минировании

Пресс-аташе Анна Касаткина 17 февраля заявила, что посетителей и сотрудников Мариинского театра эвакуируют.
Обновлено в 05:58
Происшествия

На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Обновлено 07 февраля в 19:02
Общество

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено вчера в 09:40
Спорт

Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Глава МЧС вылетел на место обрушения в вузе в Петербурге

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Санкт-Петербург для участия в работе оперативного штаба, созданного после обрушения перекрытий в университете низкотемпературных и пищевых технологий (ИТМО).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Москве проверяют уже второй ТЦ после звонка о минировании

Правоохранители приступили к проверке уже второго торгового центра в Москве после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:51
Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» готовит облик безэкипажного танка будущего

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Андрей Терликов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского

Группа охотников, застреливших косулю, задержана в Благоварском районе Башкирии, в браконьерстве подозревают местных депутата и полицейского, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:28
Политика

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Вандалы подожгли храм УПЦ в Кривом роге

В Кривом роге осквернили и подожгли храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Экономика

Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы

Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Шведские ученые назвали свою версию причины гибели группы Дятлова

Свою версию гибели участников группы Дятлова высказали шведские ученые, 16 февраля передает шведское информационное агентство Aftonbladet.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Медведев призвал сближать доходы городского и сельского населения

Правительство постарается сблизить доходы городского населения и жителей деревни, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью для программы "Итоги недели" на НТВ.
Обновлено в 04:31
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

В России начата разработка микробеспилотника «Ратник» для экипировки

В России началась разработка микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка третьего поколения, сообщили в «Ростехе».
Обновлено в 01:16
Политика

В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию

Обновлено в 03:48
Политика

В Германии назвали санкции из-за инцидента в Черном море «умеренными»

Провокация в Керченском проливе В конце ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования властей.
Обновлено в 04:41
Политика

В Крыму ответили на слова Порошенко об «истории успеха» Украины

Ранее Порошенко заявил, что нынешнее положение на Украине является «историей успеха».
Обновлено в 03:58
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве

В Москве метеорологи продлили действие "желтого" уровня погодной опасности на воскресенье, 17 февраля.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Нетаньяху намерен обсудить с Путиным усиление координации по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеревается во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить усиление координации между военнослужащими двух стран по Сирии.
Обновлено в 06:12
Политика

Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.
Обновлено вчера в 20:06
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Политика

В Челябинске прошел митинг за возврат прямых выборов мэра

Обновлено в 06:30
Общество

В Перми несистемная оппозиция провела митинг

Обновлено в 05:48
Экономика

Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державу

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено вчера в 19:15
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Виталий Викторович Минаков
Российский спортсмен
Непобежденный российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по вольной борьбе. Он также является профессиональным бойцом смешанных единоборств и бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе.
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Чейк Конго
Французский боксёр
Французский боец смешанных боевых искусств и кикбоксер в супертяжёлом весе, выступающий в Bellator MMA. По состоянию на ноябрь 2014 года занимал 5 место в рейтинге лучших бойцов ММА в тяжёлом весе по версии сайта global-mma.com, на май 2015 года был в качестве одного из претендентов на попадание в топ-10.
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