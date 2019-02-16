Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьереРИА Новости 00:16

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
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Непобежденный российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по вольной борьбе. Он также является профессиональным бойцом смешанных единоборств и бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе.
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Чейк Конго
Французский боксёр
Французский боец смешанных боевых искусств и кикбоксер в супертяжёлом весе, выступающий в Bellator MMA. По состоянию на ноябрь 2014 года занимал 5 место в рейтинге лучших бойцов ММА в тяжёлом весе по версии сайта global-mma.com, на май 2015 года был в качестве одного из претендентов на попадание в топ-10.
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