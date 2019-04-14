Происшествия
Виталия Милонова избили в ПетербургеBFM.ru 03:52
Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru». Отмечается, что инцидент произошел на штрафстоянке.
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Политика
Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Авто
Составлен рейтинг самых надежных авто из Китая
Обновлено в 02:07
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Единоборства
Порье вызвал Нурмагомедова на бой
Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Авто
В России определили критерии надёжности автомобилей
Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Баскетбол
«Бруклин» обыграл «Филадельфию» и открыл счет в серии плей-офф НБА
Первая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Филадельфией" и "Бруклином" завершилась победой гостей, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:02
Хоккей
Защитник «Вашингтона» Орпик установил новый рекорд Кубка Стэнли
Встреча прошла в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3. Автором победной шайбы стал Брукс Орпик после передачи Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено вчера в 10:31
Технологии
Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Религия
Остаётся неделя до вербного воскресенья
В следующее воскресенье, 24 апреля верующие отметят Вход Господень в Иерусалим.
Обновлено в 03:47
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
Спорт
Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ
Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини
Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено вчера в 20:19
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено 12 апреля в 03:50
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20