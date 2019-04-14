Происшествия

Виталия Милонова избили в ПетербургеBFM.ru 03:52

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru». Отмечается, что инцидент произошел на штрафстоянке.
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СМИ сообщили о нападении на Милонова в Санкт-Петербурге

RT на русском04:10

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru03:56

На спецстоянке в Петербурге депутата Милонова дважды ударили дверью. Тот пошел жаловаться в полицию

Фонтанка.Ру03:59

В Петербурге сотрудник стоянки избил депутата Милонова

78.ru03:30

В Петербурге избили Виталия Милонова

Konkretno.ru02:22

FlashNord: Депутата Госдумы Виталия Милонова, по некоторым данным, избили в Санкт-Петербурге

Эхо Москвы04:00

В Санкт-Петербурге избит депутат Госдумы Виталий Милонов

Говорит Москва03:49
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Политика

Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Авто

Составлен рейтинг самых надежных авто из Китая

Обновлено в 02:07
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Автоспорт

Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Единоборства

Порье вызвал Нурмагомедова на бой

Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Авто

В России определили критерии надёжности автомобилей

Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Баскетбол

«Бруклин» обыграл «Филадельфию» и открыл счет в серии плей-офф НБА

Первая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Филадельфией" и "Бруклином" завершилась победой гостей, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:02
Хоккей

Защитник «Вашингтона» Орпик установил новый рекорд Кубка Стэнли

Встреча прошла в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3. Автором победной шайбы стал Брукс Орпик после передачи Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено вчера в 10:31
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Религия

Остаётся неделя до вербного воскресенья

В следующее воскресенье, 24 апреля верующие отметят Вход Господень в Иерусалим.
Обновлено в 03:47
Общество

В ОАЭ создадут самый большой в мире искусственный коралловый риф

Обновлено в 04:02
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
Спорт

Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ

Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини

Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено вчера в 20:19
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Обновлено 12 апреля в 03:50
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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