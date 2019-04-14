Происшествия
Милонова избили в Санкт-ПетербургеLenta.ru 03:56
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112». Уточняется, что конфликт возник между депутатом и сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей.
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Происшествия
Трое украинцев попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Трое граждан Украины попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба 13 апреля.
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл на дебаты с шоуменом и актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве.
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В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
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Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
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Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области
Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
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В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
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В Перми произошел пожар на промышленном объекте нефтеперерабатывающей компаний "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".
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Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
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Общество
МЧС предупредило крымчан о приближении сильных ливней с ветром
Осадки ожидаются со второй половины дня 14 апреля Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму региональной службой МЧС.
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Шарль Леклер: Тактика сдерживания Mercedes не сработала
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Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
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Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
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В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Тюмени ликвидировали боевиков, готовивших теракт
Отмечается, что в ходе спецоперации никто из представителей силовых структур и мирных жителей не пострадал Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в ходе контртеррористической операции в Тюмени силовики уничтожили двух членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовивших теракт, передает РИА Новости.
Обновлено 12 апреля в 17:09
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Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков
Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров накануне матча москвичей с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ рассказал, как проводит предыгровые установки главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
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Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
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