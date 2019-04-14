Происшествия

Милонова избили в Санкт-ПетербургеLenta.ru 03:56

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112». Уточняется, что конфликт возник между депутатом и сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей.
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Милонов против всех: хроника потасовок депутата

Мойка7805:57

Виталия Милонова избили в Петербурге

Gazeta.SPb04:32

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru03:56

В Петербурге сотрудник стоянки избил депутата Милонова

78.ru03:30

В Петербурге избили Виталия Милонова

Konkretno.ru02:22

Депутата Виталия Милонова избили в Санкт-Петербурге

АиФ Санкт-Петербург04:27

В Санкт-Петербурге избит депутат Госдумы Виталий Милонов

Говорит Москва03:49
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Происшествия

Трое украинцев попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала

Трое граждан Украины попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба 13 апреля.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на дебаты с шоуменом и актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини

Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области

Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Перми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Перми произошел пожар на промышленном объекте нефтеперерабатывающей компаний "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".
Обновлено в 06:46
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
Обновлено в 06:31
Здоровье

В Сургуте людей от ожирения спасают хирурги

Заведующий хирургическим отделением Сургутской городской клинической больницы Владимир Тутолмин является членом Общества бариатрических хирургов России.
Обновлено в 01:20
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и сразится с Хабибом Нурмагомедовым

Главным событием вечера стал поединок за временный титул чемпиона промоушена в легком весе, за который сразились американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй.
Обновлено в 04:58
Авто

Определены самые популярные подержанные иномарки в России

Обновлено в 03:23
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Происшествия

Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Хабаровском крае из-за поджогов травы сгорели 50 дачных построек

Обновлено в 04:33
Общество

МЧС предупредило крымчан о приближении сильных ливней с ветром

Осадки ожидаются со второй половины дня 14 апреля Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму региональной службой МЧС.
Обновлено в 06:54
Автоспорт

Шарль Леклер: Тактика сдерживания Mercedes не сработала

Обновлено в 06:35
Происшествия

Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода

Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Единоборства

Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов

Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Общество

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Тюмени ликвидировали боевиков, готовивших теракт

Отмечается, что в ходе спецоперации никто из представителей силовых структур и мирных жителей не пострадал Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в ходе контртеррористической операции в Тюмени силовики уничтожили двух членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовивших теракт, передает РИА Новости.
Обновлено 12 апреля в 17:09
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия

В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков

Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного

Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32
Футбол

Быстров: «На каждой предыгровой установке Карпин кричит и орет. Настраивает так, будто впереди финал»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров накануне матча москвичей с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ рассказал, как проводит предыгровые установки главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
Обновлено в 07:23
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Обновлено в 05:58
Гаджеты

Концептуальный смартфон - Maserati GranTurismo

Смартфон будет работать с будущим Qualcomm Snapdragon 865, который может быть представлен в этом году, в сопровождении 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Обновлено в 06:04
Авто

Бренд Volkswagen в марте увеличил продажи LCV в России

В марте в России увеличился уровень продаж легких коммерческих автомобилей немецкой марки Volkswagen.
Обновлено в 06:45
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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